Про це "повідомляє":https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/456051.html Головне управління ДПС у Чернівецькій області.
Дивися повний текст Декларування: порядок оподаткування доходу, отриманого малолітньою дитиною шляхом дарування.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 10:04
Декларування: порядок оподаткування доходу, отриманого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Декларування: порядок оподаткування доходу, отриманого малолітньою дитиною шляхом дарування.
Додано: Пон 15 бер, 2021 10:04
Государство вообще ах...ло,запускает свои загребущие лапы в наш нищий карман!
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