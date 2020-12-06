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Декларування: порядок оподаткування
доходу, отриманого...

Декларування: порядок оподаткування доходу, отриманого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:04

Декларування: порядок оподаткування доходу, отриманого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомляє":https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/456051.html Головне управління ДПС у Чернівецькій області.

Дивися повний текст Декларування: порядок оподаткування доходу, отриманого малолітньою дитиною шляхом дарування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:04

Государство вообще ах...ло,запускает свои загребущие лапы в наш нищий карман!
uzlovsasa67
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