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Зеленський підписав закон
про підвищення штрафів за...

Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:16

Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський підписав закон №1231-IX про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:16

ДОЯРАМ РУКИ РОЗВЯЗАЛИ, НАЧНЁТСЯ
велвел
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:39

А как пешеходов штрафовать? Это же масса без роду и племени
papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:46

нех по городу 100+ катать, пару раз отлистают и вспомнят где педаль тормоза.
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:46

велвел не нарушайте и не будет никто "доить"
andretar
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