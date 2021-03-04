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Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Зеленський підписав закон №1231-IX про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення ПДР
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Додано: Пон 15 бер, 2021 10:16
ДОЯРАМ РУКИ РОЗВЯЗАЛИ, НАЧНЁТСЯ
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велвел
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Додано: Пон 15 бер, 2021 10:39
А как пешеходов штрафовать? Это же масса без роду и племени
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papazina
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Додано: Пон 15 бер, 2021 10:46
нех по городу 100+ катать, пару раз отлистают и вспомнят где педаль тормоза.
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Rainbow
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Додано: Пон 15 бер, 2021 10:46
велвел не нарушайте и не будет никто "доить"
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andretar
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