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Кому в Україні
найлегше знайти роботу

Кому в Україні найлегше знайти роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:20

Кому в Україні найлегше знайти роботу

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш затребуваними фахівцями в Україні є фахівці в сферах продажів, домашнього персоналу та інформаційних технологій.

Дивися повний текст Кому в Україні найлегше знайти роботу.
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:20

депутату, там нет безработицы
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