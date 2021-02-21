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Кому в Україні найлегше знайти роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 бер, 2021 10:20
Пропонуємо до обговорення:
Найбільш затребуваними фахівцями в Україні є фахівці в сферах продажів, домашнього персоналу та інформаційних технологій.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 10:20
депутату, там нет безработицы
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