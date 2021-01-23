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Власників Kia просять не паркувати
свої автомобілі на вулиці

Власників Kia просять не паркувати свої автомобілі на вулиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:35

Власників Kia просять не паркувати свої автомобілі на вулиці

Пропонуємо до обговорення:
Kia відкликає близько 380 000 позашляховиків Sportage і седанів Cadenza через проблему, яка може призвести до їх займання.

Дивися повний текст Власників Kia просять не паркувати свої автомобілі на вулиці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 10:35

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху — ce hiba ne v USA? ;)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%A8%D0%90

Hiba cia novína stosujeṫ rínku Ukrajiny...?
zeleny_jur
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