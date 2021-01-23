Kia відкликає близько 380 000 позашляховиків Sportage і седанів Cadenza через проблему, яка може призвести до їх займання.
Дивися повний текст Власників Kia просять не паркувати свої автомобілі на вулиці.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 10:35
Власників Kia просять не паркувати свої автомобілі на вулиці
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Дивися повний текст Власників Kia просять не паркувати свої автомобілі на вулиці.
Додано: Пон 15 бер, 2021 10:35
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху — ce hiba ne v USA? ;)
Hiba cia novína stosujeṫ rínku Ukrajiny...?
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