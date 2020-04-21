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Хто зможе отримати пенсію в 7
тис. грн - пояснення Лазебної

Хто зможе отримати пенсію в 7 тис. грн - пояснення Лазебної
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 12:28

Хто зможе отримати пенсію в 7 тис. грн - пояснення Лазебної

Пропонуємо до обговорення:
Щомісячна виплата з накопичувального фонду для кожної людини додатково до солідарної становитиме 3200 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 12:28

у меня пенсия была 2100 грн и с 1 марта её подняли аж на 100 грн! это на 4,76%. А теперь вопрос - где обещанная индексация на % инфляции в 11%? а у знакомой пенсия умершего шахтёра в размере 6300 грн и ей добавили 700 грн (11,11%) и стало соответственно 7000. Это борьба с бедностью???
Nikolasha
 
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