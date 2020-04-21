Щомісячна виплата з накопичувального фонду для кожної людини додатково до солідарної становитиме 3200 гривень.
Дивися повний текст Хто зможе отримати пенсію в 7 тис. грн - пояснення Лазебної.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 12:28
Хто зможе отримати пенсію в 7 тис. грн - пояснення Лазебної
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто зможе отримати пенсію в 7 тис. грн - пояснення Лазебної.
Додано: Пон 15 бер, 2021 12:28
у меня пенсия была 2100 грн и с 1 марта её подняли аж на 100 грн! это на 4,76%. А теперь вопрос - где обещанная индексация на % инфляции в 11%? а у знакомой пенсия умершего шахтёра в размере 6300 грн и ей добавили 700 грн (11,11%) и стало соответственно 7000. Это борьба с бедностью???
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