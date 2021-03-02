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Міжбанк: середина березня підготувала нову інтригу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 бер, 2021 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Початок нового тижня на валютному ринку пройде досить цікаво.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 12:29
то який прогноз завтрашньої дохідності?
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