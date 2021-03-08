Про це йдеться в статті Економічної правди.
Дивися повний текст «Іпотека під 7%»: скільки позичальники доплачують комісійних.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 15:24
«Іпотека під 7%»: скільки позичальники доплачують комісійних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Іпотека під 7%»: скільки позичальники доплачують комісійних.
Додано: Пон 15 бер, 2021 15:25
пройдитесь по застройщикам и увидите что цена с ипотекой и при 100% оплате уже отличается на 10-15%.
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