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«Іпотека під 7%»: скільки
позичальники доплачують комісійних

«Іпотека під 7%»: скільки позичальники доплачують комісійних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 15:24

«Іпотека під 7%»: скільки позичальники доплачують комісійних

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в статті Економічної правди.

Дивися повний текст «Іпотека під 7%»: скільки позичальники доплачують комісійних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 15:25

пройдитесь по застройщикам и увидите что цена с ипотекой и при 100% оплате уже отличается на 10-15%.
incomuua
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