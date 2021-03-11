Про це йдеться в опитуванні The Point.
Дивися повний текст Що не влаштовує українців у повсякденній роботі — опитування (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 16:24
Що не влаштовує українців у повсякденній роботі —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що не влаштовує українців у повсякденній роботі — опитування (інфографіка).
Додано: Пон 15 бер, 2021 16:24
"комфорт и отсутствие домашних раздражителей (12,9%)."
когда зарплата хорошая, то и квартира комфортная без раздражателей!
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