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Що не влаштовує українців
у повсякденній роботі —...

Що не влаштовує українців у повсякденній роботі —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 16:24

Що не влаштовує українців у повсякденній роботі —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в опитуванні The Point.

Дивися повний текст Що не влаштовує українців у повсякденній роботі — опитування (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 16:24

"комфорт и отсутствие домашних раздражителей (12,9%)."

когда зарплата хорошая, то и квартира комфортная без раздражателей!
Slon_Nosov
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