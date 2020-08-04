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У Львові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1,7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 бер, 2021 18:05
Пропонуємо до обговорення:
У Львові силовики припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 1,7 млрд гривень. Під час обшуків було вилучено 5 млн гривень готівкою.
Дивися повний текст У Львові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд гривень
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Додано: Пон 15 бер, 2021 18:05
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