До кінця поточного року курс євро до долара зросте до позначки 1,27 EUR/USD.
Дивися повний текст Під кінець року долар знеціниться: в UBS назвали 2 причини.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 22:46
Під кінець року долар знеціниться: в UBS назвали 2 причини
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Дивися повний текст Під кінець року долар знеціниться: в UBS назвали 2 причини.
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