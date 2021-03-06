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Під кінець року долар знеціниться:
в UBS назвали 2 причини

Під кінець року долар знеціниться: в UBS назвали 2 причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 22:46

Під кінець року долар знеціниться: в UBS назвали 2 причини

Пропонуємо до обговорення:
До кінця поточного року курс євро до долара зросте до позначки 1,27 EUR/USD.

Дивися повний текст Під кінець року долар знеціниться: в UBS назвали 2 причини.
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