Стало відомо, наскільки перше щеплення від COVID-19...

Додано: Вів 16 бер, 2021 04:37

в течение 14 дней после первой дозы эффективность вакцины составила 0%

Такими темпами Зе без рук скоро своим носом, как тараном, двери будет открыватьНу не может быть, чтобы "прививка первой из двух доз вакцины против коронавируса снижала вероятность инфицирования", когда эффективность даже оригинальной вакцины Oxford/AstraZeneca после двух доз составляет, в зависимости от возрастной категории и штамма. Что уж говорить о вакцине ковишит, которая в два раза дешевле оригинала, производится для стран третьего мира и ее эффективность после первой дозы в лучшем случае такая же как и у ...... у Pfizer/BioNTech вот она такая:, но после этого она стала возрастать и на 21-й день составляла 90%.Более того, ученые пишут чтоу тех, кто вакцинировался,. Ученые не знают, с чем это связаноТак что "дарагого Зе" команда опять подставила