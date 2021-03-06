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Стало відомо, наскільки перше
щеплення від COVID-19...

Стало відомо, наскільки перше щеплення від COVID-19...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 04:36

Стало відомо, наскільки перше щеплення від COVID-19...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що щеплення першої з двох доз вакцини проти коронавірусу знижує ймовірність інфікування на 76%.

Дивися повний текст Стало відомо, наскільки перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження.
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 04:37

Такими темпами Зе без рук скоро своим носом, как тараном, двери будет открывать 8)

Ну не может быть, чтобы "прививка первой из двух доз вакцины против коронавируса снижала вероятность инфицирования на 76%", когда эффективность даже оригинальной вакцины Oxford/AstraZeneca после двух доз составляет от 8 до 63%, в зависимости от возрастной категории и штамма. Что уж говорить о вакцине ковишит, которая в два раза дешевле оригинала, производится для стран третьего мира и ее эффективность после первой дозы в лучшем случае такая же как и у ...

... у Pfizer/BioNTech вот она такая: в течение 14 дней после первой дозы эффективность вакцины составила 0%, но после этого она стала возрастать и на 21-й день составляла 90%.

Более того, ученые пишут что в течение первых восьми дней после прививки у тех, кто вакцинировался, возрастает риск заразиться. Ученые не знают, с чем это связано https://hromadske.ua/ru/posts/odna-doza ... sledovanie

https://hromadske.ua/ru/posts/nemeckie- ... -otricayut

https://www.who.int/ru/news-room/featur ... ed-to-know
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Так что "дарагого Зе" команда опять подставила 8)

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