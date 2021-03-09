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Індія планує заборонити
криптовалюти — ЗМІ

Індія планує заборонити криптовалюти — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 06:45

Індія планує заборонити криптовалюти — ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Індії готує законопроект, що забороняє криптовалюти в країні, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника.

Дивися повний текст Індія планує заборонити криптовалюти — ЗМІ.
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