Уряд Індії готує законопроект, що забороняє криптовалюти в країні, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 06:45
Індія планує заборонити криптовалюти — ЗМІ
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Дивися повний текст Індія планує заборонити криптовалюти — ЗМІ.
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