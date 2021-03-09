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В Україні споживання газу
населенням торік скоротилося...

В Україні споживання газу населенням торік скоротилося...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 08:51

В Україні споживання газу населенням торік скоротилося...

Пропонуємо до обговорення:
Населення у 2020 році скоротило споживання природного газу на 14% - до 8,2 млрд куб. м порівняно з 2019-им, коли було спожито 9,5 млрд кубометрів.

Дивися повний текст В Україні споживання газу населенням торік скоротилося на 14%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 08:51

так победим!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:02

"Это означает, что около 220 млн долларов не потрачены на закупку газа". А еще, это означает, что население стало больше портить воздух твердотопливными котлами...
sersilver
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:11

В прошлом году у меня работал газовый и электрический котел, в этом только твердотопливный.
tvd4
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