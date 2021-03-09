Населення у 2020 році скоротило споживання природного газу на 14% - до 8,2 млрд куб. м порівняно з 2019-им, коли було спожито 9,5 млрд кубометрів.
Дивися повний текст В Україні споживання газу населенням торік скоротилося на 14%.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 08:51
В Україні споживання газу населенням торік скоротилося...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні споживання газу населенням торік скоротилося на 14%.
Додано: Вів 16 бер, 2021 10:02
"Это означает, что около 220 млн долларов не потрачены на закупку газа". А еще, это означает, что население стало больше портить воздух твердотопливными котлами...
Додано: Вів 16 бер, 2021 10:11
В прошлом году у меня работал газовый и электрический котел, в этом только твердотопливный.
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