Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець січня 2021 року зросли до 81 млрд грн - на 7,4 млрд грн.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 10:04
Українці наростили борги за комуналку
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Дивися повний текст Українці наростили борги за комуналку.
Додано: Вів 16 бер, 2021 10:04
і ніхто не збанкрутував, не відказався - та нащо воно мені треба це постачання....
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