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Українці наростили
борги за комуналку

Українці наростили борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:04

Українці наростили борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець січня 2021 року зросли до 81 млрд грн - на 7,4 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:04

і ніхто не збанкрутував, не відказався - та нащо воно мені треба це постачання....
providnyk
 
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