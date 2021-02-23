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Бренд Haval презентував новий
унікальний кросовер Chitu...

Бренд Haval презентував новий унікальний кросовер Chitu...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:08

Бренд Haval презентував новий унікальний кросовер Chitu...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська автомобільна компанія Haval випустила свій новий кросовер Chitu.

Дивися повний текст Бренд Haval презентував новий унікальний кросовер Chitu (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:08

молодці китайці! тісніть ці гнилі америки і европи.
providnyk
 
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