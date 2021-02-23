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Бренд Haval презентував новий унікальний кросовер Chitu...
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Додано: Вів 16 бер, 2021 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Китайська автомобільна компанія Haval випустила свій новий кросовер Chitu.
Дивися повний текст Бренд Haval презентував новий унікальний кросовер Chitu (фото)
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R2
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Додано: Вів 16 бер, 2021 10:08
молодці китайці! тісніть ці гнилі америки і европи.
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providnyk
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