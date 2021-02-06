RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВС назвало дату набуття
чинності нових штрафів за...

МВС назвало дату набуття чинності нових штрафів за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:18

МВС назвало дату набуття чинності нових штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху набудуть чинності з 17 березня.

Дивися повний текст МВС назвало дату набуття чинності нових штрафів за порушення ПДР (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92956
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:18

Отлично, это мгновенно "даст" эффект. Особенно "значительное" увеличение штрафов пешеходам-нарушителям...
ewsdewsd2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 03.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, lapay і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за... 1, 2
R2 » Пон 15 бер, 2021 10:16
12 828
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 бер, 2021 09:24
Sovenok
В ЄС набули чинності нові правила маркування...
R2 » Чет 04 бер, 2021 08:11
2 157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 бер, 2021 09:03
Славик
Посилення штрафів за порушення ПДР не дасть ефекту в... 1, 2
R2 » Суб 06 лют, 2021 20:14
18 1333
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лют, 2021 23:29
nikitash

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.