Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху набудуть чинності з 17 березня.
Дивися повний текст МВС назвало дату набуття чинності нових штрафів за порушення ПДР (інфографіка).
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Додано: Вів 16 бер, 2021 10:18
МВС назвало дату набуття чинності нових штрафів за...
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Дивися повний текст МВС назвало дату набуття чинності нових штрафів за порушення ПДР (інфографіка).
Додано: Вів 16 бер, 2021 10:18
Отлично, это мгновенно "даст" эффект. Особенно "значительное" увеличение штрафов пешеходам-нарушителям...
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