В Україні може з'явитися ще один вид пенсійних виплат - пенсія за особливі заслуги.
Дивися повний текст У Раді пропонують ввести новий вид пенсій.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 10:49
У Раді пропонують ввести новий вид пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують ввести новий вид пенсій.
Додано: Вів 16 бер, 2021 10:49
Украінці повинні пахати за копійки, утримувати трутнів-депутатів з 18років. Але ім мало - хочуть щоб утримували пожиттево іх, всіх іх родичів, знайомих, друзів і т.п. Бо нагороди Зеленський і Разумков роздають тільки своім знайомим, шоу-бізнесу і всяким підлабузникам, які вміють імітувати бурхливу діяльність. Пенсійний закон повинен бути один для всіх громадян Украіни, а за роботу потрібно платити і хто хоче отримати більше - недержавний пенсійний фонд.
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