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У Раді пропонують
ввести новий вид пенсій

У Раді пропонують ввести новий вид пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:49

У Раді пропонують ввести новий вид пенсій

Пропонуємо до обговорення:
В Україні може з'явитися ще один вид пенсійних виплат - пенсія за особливі заслуги.

Дивися повний текст У Раді пропонують ввести новий вид пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 10:49

Украінці повинні пахати за копійки, утримувати трутнів-депутатів з 18років. Але ім мало - хочуть щоб утримували пожиттево іх, всіх іх родичів, знайомих, друзів і т.п. Бо нагороди Зеленський і Разумков роздають тільки своім знайомим, шоу-бізнесу і всяким підлабузникам, які вміють імітувати бурхливу діяльність. Пенсійний закон повинен бути один для всіх громадян Украіни, а за роботу потрібно платити і хто хоче отримати більше - недержавний пенсійний фонд.
ovsivolo
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