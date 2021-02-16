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Мережа супермаркетів АТБ оголосила
про підвищення цін на...

Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 11:15

Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін на...

Пропонуємо до обговорення:
Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін. Таке рішення в компанії пояснюють тим, що більшість постачальників заявили про підвищення цін на товари на 5-25% через подорожчання сировини і палива.

Дивися повний текст Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін на 5-25%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 11:15

Ура!!!
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 11:19

Можно ещё ввести "плату за доставку" и "абонплату"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 11:21

плата за доставку и так есть. До недавнего времени по акции можно было бесплатную доставку оформить при заказе более 50 грн, теперь вроде платная.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 11:33

Они и так все время повышают.
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 11:35

  Амвросий написав:плата за доставку и так есть. До недавнего времени по акции можно было бесплатную доставку оформить при заказе более 50 грн, теперь вроде платная.

Но можно же придти и забрать товар самому -- и крутить дули "клятому монополисту-угнетателю АТБ" -- который посмел платить зарплату курьерам.
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