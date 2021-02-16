|
|
|
Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 бер, 2021 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін. Таке рішення в компанії пояснюють тим, що більшість постачальників заявили про підвищення цін на товари на 5-25% через подорожчання сировини і палива.
Дивися повний текст Мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін на 5-25%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92956
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 бер, 2021 11:15
Ура!!!
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8643
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 543 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 бер, 2021 11:19
Можно ещё ввести "плату за доставку" и "абонплату"
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14254
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7847 раз.
- Подякували: 3784 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 16 бер, 2021 11:21
плата за доставку и так есть. До недавнего времени по акции можно было бесплатную доставку оформить при заказе более 50 грн, теперь вроде платная.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3692
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 972 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 бер, 2021 11:33
Они и так все время повышают.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22123
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1629 раз.
- Подякували: 2285 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 бер, 2021 11:35
Амвросий написав:
плата за доставку и так есть. До недавнего времени по акции можно было бесплатную доставку оформить при заказе более 50 грн, теперь вроде платная
.
Но можно же придти и забрать товар самому -- и крутить дули "клятому монополисту-угнетателю АТБ" -- который посмел платить зарплату курьерам.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3988
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий
, lapay
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|