Середній розмір субсидій в Україні в лютому знизився на 748 гривень в порівнянні з січнем і становив 1483 гривні.
Дивися повний текст Українцям стали виплачувати меншу субсидію. Мінсоцполітики назвало причини.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 12:54
Українцям стали виплачувати меншу субсидію....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям стали виплачувати меншу субсидію. Мінсоцполітики назвало причини.
Додано: Вів 16 бер, 2021 12:54
Снижение тарифа на газ учли моментально,а ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С 1.01.2021???
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