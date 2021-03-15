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Українцям стали виплачувати
меншу субсидію....

Українцям стали виплачувати меншу субсидію....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 12:54

Українцям стали виплачувати меншу субсидію....

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір субсидій в Україні в лютому знизився на 748 гривень в порівнянні з січнем і становив 1483 гривні.

Дивися повний текст Українцям стали виплачувати меншу субсидію. Мінсоцполітики назвало причини.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 12:54

Снижение тарифа на газ учли моментально,а ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С 1.01.2021???
sena_2008atp
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