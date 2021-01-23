|
|
Українцям затримують виплати за лікарняними та декретними
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 бер, 2021 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Фонд соціального страхування України попередив про затримки виплат лікарняних і декретних у зв'язку з нестачею доходів фонду на покриття всього обсягу допомог і виплат.
Дивися повний текст Українцям затримують виплати за лікарняними та декретними
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92958
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 бер, 2021 13:27
Очередная ложь, среднее ожидание больничного 45 дней на сегодня..
-
livs375
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 20.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: avk
, qazzax
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|72
|
Вів 16 бер, 2021 14:43
avk
|
|10
|978
|
|
|7
|935
|