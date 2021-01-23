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Українцям затримують виплати
за лікарняними та декретними

Українцям затримують виплати за лікарняними та декретними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 13:27

Українцям затримують виплати за лікарняними та декретними

Пропонуємо до обговорення:
Фонд соціального страхування України попередив про затримки виплат лікарняних і декретних у зв'язку з нестачею доходів фонду на покриття всього обсягу допомог і виплат.

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Очередная ложь, среднее ожидание больничного 45 дней на сегодня..
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