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Скуповували бази даних і
оформляли кредити: як...

Скуповували бази даних і оформляли кредити: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 15:02

Скуповували бази даних і оформляли кредити: як...

Пропонуємо до обговорення:
З ростом популярності кредитних пільгових кредитних програм, в Україні активізувалися шахраї.

Дивися повний текст Скуповували бази даних і оформляли кредити: як захиститися від шахраїв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 15:02

Круто. Недавно новая почта собрала все паспорта.
Отметку на копии в отделении ставить запрещали, ибо им так сказали сверху.
Они даже не в курсе, какой организации эти копию уйдут.
arheops
 
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