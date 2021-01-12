З ростом популярності кредитних пільгових кредитних програм, в Україні активізувалися шахраї.
Дивися повний текст Скуповували бази даних і оформляли кредити: як захиститися від шахраїв.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 15:02
Скуповували бази даних і оформляли кредити: як...
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Дивися повний текст Скуповували бази даних і оформляли кредити: як захиститися від шахраїв.
Додано: Вів 16 бер, 2021 15:02
Круто. Недавно новая почта собрала все паспорта.
Отметку на копии в отделении ставить запрещали, ибо им так сказали сверху.
Они даже не в курсе, какой организации эти копию уйдут.
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