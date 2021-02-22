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У Мережі засвітився перший смартфон компанії Ілона Маска...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 бер, 2021 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Китайський сайт MyDrivers опублікував рендери першого смартфона Tesla, компанії Ілона Маска. Пристрій буде підтримувати Майнінг криптовалюти Marscoin і буде підключатися до супутникового інтернету Starlink.
Дивися повний текст У Мережі засвітився перший смартфон компанії Ілона Маска Tesla (фото)
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Додано: Вів 16 бер, 2021 15:38
Пойду-ка отренедрю Тесла-куртку с подогревом и подключением к Старлинк...
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