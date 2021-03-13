Так сподіваються підвищити прожитковий мінімум та зробити його реальним.
Дивися повний текст Мінсоцполітики планує відв’язати частину виплат від прожиткового мінімуму.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 15:59
Мінсоцполітики планує відв’язати частину виплат від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики планує відв’язати частину виплат від прожиткового мінімуму.
Додано: Вів 16 бер, 2021 15:59
Мабуть один з небагатьох законопроектів, який позитивно вплине на життя громадян України.
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