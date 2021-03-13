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Мінсоцполітики планує відв’язати
частину виплат від...

Мінсоцполітики планує відв’язати частину виплат від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 15:59

Мінсоцполітики планує відв’язати частину виплат від...

Пропонуємо до обговорення:
Так сподіваються підвищити прожитковий мінімум та зробити його реальним.

Дивися повний текст Мінсоцполітики планує відв’язати частину виплат від прожиткового мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 15:59

Мабуть один з небагатьох законопроектів, який позитивно вплине на життя громадян України.
qazzax
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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