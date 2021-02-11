Служба безпеки України (СБУ) викрила розкрадання на Укрзалізниці під час ремонтних робіт, яке завдало збитки державі на майже 2 млн грн.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 16:19
СБУ викрила розкрадання на «Укрзалізниці»: збитки...
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Дивися повний текст СБУ викрила розкрадання на «Укрзалізниці»: збитки держави склали майже 2 млн грн.
Додано: Вів 16 бер, 2021 16:19
Выявлять научились,даже в сизо под заставу могу определить.а вы доложите кто реально "сидит" и возмещён ли ущерб.Доклады о сплртивной рыбалке уже всем надоели,правда.
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