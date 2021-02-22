Виробництво електроенергії за рахунок енергії вітру 11 березня досягло рекордних 2,79 ТВт/год за добу.
Дивися повний текст В Європі зафіксували рекорд у виробництві вітрової енергії.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 16:22
В Європі зафіксували рекорд у виробництві вітрової енергії
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Дивися повний текст В Європі зафіксували рекорд у виробництві вітрової енергії.
Додано: Вів 16 бер, 2021 16:22
Що це за одиниця вимірювання така ТВт/год? Вати ділимо на час :/ Якщо ват це джоуль/секунда, то у вас виходить джоуль/секунда^2, це виходить якесь пришвидшення енергії або швидкість потужності. Хтось про таке чув?
Додано: Вів 16 бер, 2021 17:48
0mage0, та известная единица. В каждой второй статье для широкой публики про электростанции или аккумуляторы употребляется уже много лет. Уже два года
кВт в час — единица скорости строительства электростанций. Основная характеристика электростанции — её установленная мощность (кВт). Суммарное количество электростанций построенное за некоторое время делённое на это время (ч) — скорость строительства (кВт/ч). На практике используется кратная ей — МВт/год.
Если Ваш текст не посвящён макроэкономическим показателям, то кВт/ч (как и кВт в час) в нём встречаться не должен.
Видимо, эта статья посвящена и с такой скоростью строят. Правда, если посмотреть в конец статьи, то не только строят, но и разрушают. В общем, жизнь кипит.
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