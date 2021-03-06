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Виробників вакцин можуть
звільнити від відповідальності...

Виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 17:36

Виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності...

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Про це свідчать дані на сайті ВР.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 17:36

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