Про це свідчать дані на сайті ВР.
Дивися повний текст Виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності за наслідки щеплень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 бер, 2021 17:36
Виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності за наслідки щеплень.
Зараз переглядають цей форум: moveton, safonovstanislav і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|