Вівторок став не найкращим днем для гривні.
Дивися повний текст Міжбанк: не найкращий день для гривні.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 18:44
Міжбанк: не найкращий день для гривні
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Дивися повний текст Міжбанк: не найкращий день для гривні.
Додано: Вів 16 бер, 2021 18:44
"В своем утреннем прогнозе (пункт 3) мы предупреждали о возможном выходе на рынок отложенного спроса за счет тех клиентов, кто выжидал «дна» котировок и был готов покупать валюту при малейших изменениях ситуации на торгах в сторону роста котировок. Так и произошло"
Утренний прогноз завершался предложением: "Но в целом, как и вчера, пока для гривны все складывается достаточно хорошо". Но всё произошло по прогнозу, да. Главное угадать какую его часть читать.
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