RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: не найкращий
день для гривні

Міжбанк: не найкращий день для гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 18:44

Міжбанк: не найкращий день для гривні

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок став не найкращим днем ​​для гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: не найкращий день для гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92966
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 18:44

"В своем утреннем прогнозе (пункт 3) мы предупреждали о возможном выходе на рынок отложенного спроса за счет тех клиентов, кто выжидал «дна» котировок и был готов покупать валюту при малейших изменениях ситуации на торгах в сторону роста котировок. Так и произошло"
Утренний прогноз завершался предложением: "Но в целом, как и вчера, пока для гривны все складывается достаточно хорошо". Но всё произошло по прогнозу, да. Главное угадать какую его часть читать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: середина березня підготувала нову інтригу
R2 » Пон 15 бер, 2021 12:29
1 147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 бер, 2021 12:29
Всюдиносапхайчик
Міжбанк: вихід Сітібанку змінив ситуацію на торгах
R2 » Суб 06 бер, 2021 04:10
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 бер, 2021 04:10
lugansk-kiev
Міжбанк: на курс вплине аукціон Мінфіну
R2 » Вів 02 бер, 2021 17:48
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 17:48
providnyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.