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Зовнішній борг України: НБУ
назвав періоди пікових...

Зовнішній борг України: НБУ назвав періоди пікових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 21:32

Зовнішній борг України: НБУ назвав періоди пікових...

Пропонуємо до обговорення:
Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року.

Дивися повний текст Зовнішній борг України: НБУ назвав періоди пікових виплат у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 21:32

Такое ощущение что страна живёт только за счёт ОВГЗ, Минфин похож на игромана ходящего от одного казино к другому в надежде отыграться,но денег в карманах становится всё меньше и меньше,плохо что играют не на свои,с такими темпами скоро каждая вторая гривна из бюджета будет идти только на обслуживание долга..
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 21:53

Re: Зовнішній борг України: НБУ назвав періоди пікових...

  livs375 написав:Такое ощущение что страна живёт только за счёт ОВГЗ, Минфин похож на игромана ходящего от одного казино к другому в надежде отыграться,но денег в карманах становится всё меньше и меньше,плохо что играют не на свои,с такими темпами скоро каждая вторая гривна из бюджета будет идти только на обслуживание долга..

ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 22:21

На какие экономические программы ушли кредиты?
А, понял, в карманы олигархов. А отдавать будет народ. Красота!
hazanovich_alexey
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