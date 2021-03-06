Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року.
Дивися повний текст Зовнішній борг України: НБУ назвав періоди пікових виплат у 2021 році.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 21:32
Зовнішній борг України: НБУ назвав періоди пікових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зовнішній борг України: НБУ назвав періоди пікових виплат у 2021 році.
Додано: Вів 16 бер, 2021 21:32
Такое ощущение что страна живёт только за счёт ОВГЗ, Минфин похож на игромана ходящего от одного казино к другому в надежде отыграться,но денег в карманах становится всё меньше и меньше,плохо что играют не на свои,с такими темпами скоро каждая вторая гривна из бюджета будет идти только на обслуживание долга..
Додано: Вів 16 бер, 2021 21:53
Re: Зовнішній борг України: НБУ назвав періоди пікових...
Додано: Вів 16 бер, 2021 22:21
На какие экономические программы ушли кредиты?
А, понял, в карманы олигархов. А отдавать будет народ. Красота!
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