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На українських АЗС почнуть
заряджати електрокари

На українських АЗС почнуть заряджати електрокари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 21:46

На українських АЗС почнуть заряджати електрокари

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів розглядає можливість розв'язати проблему відсутності зарядних станцій для електрокарів на державних трасах України за допомогою спеціальної програми.

Дивися повний текст На українських АЗС почнуть заряджати електрокари.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 21:46

Это конечно хорошо, что зарядных будет больше! Не очень хорошо другое: если там заряжаться, то стоимость километра "на электро" догоняет стоимость километра "на бензине"...
Radon
 
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