Кабінет міністрів розглядає можливість розв'язати проблему відсутності зарядних станцій для електрокарів на державних трасах України за допомогою спеціальної програми.
Дивися повний текст На українських АЗС почнуть заряджати електрокари.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 21:46
На українських АЗС почнуть заряджати електрокари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українських АЗС почнуть заряджати електрокари.
Додано: Вів 16 бер, 2021 21:46
Это конечно хорошо, что зарядных будет больше! Не очень хорошо другое: если там заряжаться, то стоимость километра "на электро" догоняет стоимость километра "на бензине"...
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