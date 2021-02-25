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Мінфін розмістив облігацій
ще на 14,3 мільярда

Мінфін розмістив облігацій ще на 14,3 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 11:32

Мінфін розмістив облігацій ще на 14,3 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

Дивися повний текст Мінфін розмістив облігацій ще на ₴ 14,3 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 11:32

Пора бы наверно уже вводить референдум по поводу бесконтрольных одалживаний Минфина не понятно на какие цели,если нет денег на поднятие минималки то нечего её и поднимать,нет денег на новый автопарк ВР пусть ездят на старом,нет денег на бесконечные памятники Шевченко нечего их возводить и так во всём, бюджет не может работать на одни проценты по долгам,лучше бы отправили весь Минфин на стажировку и то пользы больше было бы..
livs375
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