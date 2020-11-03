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Метро на Виноградар - «Київський
метрополітен» відзвітував

Метро на Виноградар - «Київський метрополітен» відзвітував
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 12:42

Метро на Виноградар - «Київський метрополітен» відзвітував

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен".

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 12:42

Ой да что за лажа, технику вывозят, никого кроме сторожей нет на месте. Уже два месяца как замерло все
nnbelyaev
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 12:47

На площадках нет не души уже 4 месяц
Вопрос к Кличко : так когда открытие станций декабрь 21?
9131231
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