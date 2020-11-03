Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен".
Дивися повний текст Метро на Виноградар - «Київський метрополітен» відзвітував.
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Додано: Сер 17 бер, 2021 12:42
Метро на Виноградар - «Київський метрополітен» відзвітував
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро на Виноградар - «Київський метрополітен» відзвітував.
Додано: Сер 17 бер, 2021 12:42
Ой да что за лажа, технику вывозят, никого кроме сторожей нет на месте. Уже два месяца как замерло все
Додано: Сер 17 бер, 2021 12:47
На площадках нет не души уже 4 месяц
Вопрос к Кличко : так когда открытие станций декабрь 21?
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