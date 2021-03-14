У реєстрі боржників перебуває понад два мільйони українців.
Дивися повний текст Киянину помилково нарахували майже мільйон гривень боргу.
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Додано: Сер 17 бер, 2021 12:52
Киянину помилково нарахували майже мільйон гривень боргу
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Дивися повний текст Киянину помилково нарахували майже мільйон гривень боргу.
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