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Киянину помилково нарахували
майже мільйон гривень боргу

Киянину помилково нарахували майже мільйон гривень боргу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 12:52

Киянину помилково нарахували майже мільйон гривень боргу

Пропонуємо до обговорення:
У реєстрі боржників перебуває понад два мільйони українців.

Дивися повний текст Киянину помилково нарахували майже мільйон гривень боргу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 12:52

И что делать человеку в такой ситуации?
Investor_K
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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