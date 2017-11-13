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Мін'юст хоче продати 22-25 в'язниць, незважаючи на...
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Додано: Сер 17 бер, 2021 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції хоче продати 22-25 в'язниць, незважаючи на провал і перенесення аукціону з продажу окремого майна Ірпінського виправного центру №132.
Дивися повний текст Мін'юст хоче продати 22-25 в'язниць, незважаючи на провал попереднього аукціону
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R2
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Додано: Сер 17 бер, 2021 15:03
Интересно увидеть обоснование необходимости продаж.
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Igorten
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Додано: Сер 17 бер, 2021 15:25
А где же они потом сидеть будут при следующей власти?
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p_a_l
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