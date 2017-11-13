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Мін'юст хоче продати 22-25
в'язниць, незважаючи на...

Мін'юст хоче продати 22-25 в'язниць, незважаючи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 15:03

Мін'юст хоче продати 22-25 в'язниць, незважаючи на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції хоче продати 22-25 в'язниць, незважаючи на провал і перенесення аукціону з продажу окремого майна Ірпінського виправного центру №132.

Дивися повний текст Мін'юст хоче продати 22-25 в'язниць, незважаючи на провал попереднього аукціону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 15:03

Интересно увидеть обоснование необходимости продаж.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 15:25

А где же они потом сидеть будут при следующей власти?
p_a_l
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