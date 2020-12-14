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Кредитна активність банків
досить низька, - НБУ

Кредитна активність банків досить низька, - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 15:37

Кредитна активність банків досить низька, - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Кредитна активність банків в Україні залишається досить низькою.

Дивися повний текст Кредитна активність банків досить низька, - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 15:37

Ничего так процентные ставки по кредитам населению.
Население держат за быдло.
Удивительно, почему ж это "кредитная активность банков достаточно низкая" ?
Angelo77
 
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