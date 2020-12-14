Кредитна активність банків в Україні залишається досить низькою.
Дивися повний текст Кредитна активність банків досить низька, - НБУ.
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Додано: Сер 17 бер, 2021 15:37
Кредитна активність банків досить низька, - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кредитна активність банків досить низька, - НБУ.
Додано: Сер 17 бер, 2021 15:37
Ничего так процентные ставки по кредитам населению.
Население держат за быдло.
Удивительно, почему ж это "кредитная активность банков достаточно низкая" ?
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