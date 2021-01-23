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У президента прогнозують
зростання ВВП на 5,1% в 2021 році

У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 16:14

У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
"В 2021-му наші очікування - це зростання ВВП на рівні 5,1%", - сказала Свириденко.

Дивися повний текст У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 16:24

Re: У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 ро

Тю, должно быть запятую не там поставил. 51%, не меньше!
sequence
 
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