"В 2021-му наші очікування - це зростання ВВП на рівні 5,1%", - сказала Свириденко.
Дивися повний текст У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 році.
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Додано: Сер 17 бер, 2021 16:14
У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 році
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Дивися повний текст У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 році.
Додано: Сер 17 бер, 2021 16:24
Re: У президента прогнозують зростання ВВП на 5,1% в 2021 ро
Тю, должно быть запятую не там поставил. 51%, не меньше!
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