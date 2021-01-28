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Впровадження електронної
трудової книжки — головні нюанси

Впровадження електронної трудової книжки — головні нюанси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 18:05

Впровадження електронної трудової книжки — головні нюанси

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі.

Дивися повний текст Впровадження електронної трудової книжки — головні нюанси.
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