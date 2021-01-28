В Україні запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі.
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Додано: Сер 17 бер, 2021 18:05
Впровадження електронної трудової книжки — головні нюанси
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Дивися повний текст Впровадження електронної трудової книжки — головні нюанси.
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