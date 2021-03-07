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Мінсоцполітики пропонує перевести
всі субсидії в грошову...

Мінсоцполітики пропонує перевести всі субсидії в грошову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 21:47

Мінсоцполітики пропонує перевести всі субсидії в грошову...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики пропонує змінити порядок надання житлових субсидій населенню.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 21:47

"наличная форма, когда наличность выплачивается непосредственно получателю на его счет, открытый в банковском учреждении"
Занятная формулировка. Получается, что "счёт" - это не что-то виртуальное, а реальный мешок, где у получателя лежат наличные деньги. И госказначейство эту наличку в банк получателя физически завозит.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 22:05

  moveton написав:"наличная форма, когда наличность выплачивается непосредственно получателю на его счет, открытый в банковском учреждении"
Занятная формулировка. Получается, что "счёт" - это не что-то виртуальное, а реальный мешок, где у получателя лежат наличные деньги. И госказначейство эту наличку в банк получателя физически завозит.


это не так прикольно как "муж", когда из "мужчина" из "чоловiк" обратно переводят ))
cohan
 
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