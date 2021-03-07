Міністерство соціальної політики пропонує змінити порядок надання житлових субсидій населенню.
Дивися повний текст Мінсоцполітики пропонує перевести всі субсидії в грошову форму.
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Додано: Сер 17 бер, 2021 21:47
Мінсоцполітики пропонує перевести всі субсидії в грошову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики пропонує перевести всі субсидії в грошову форму.
Додано: Сер 17 бер, 2021 21:47
"наличная форма, когда наличность выплачивается непосредственно получателю на его счет, открытый в банковском учреждении"
Занятная формулировка. Получается, что "счёт" - это не что-то виртуальное, а реальный мешок, где у получателя лежат наличные деньги. И госказначейство эту наличку в банк получателя физически завозит.
Додано: Сер 17 бер, 2021 22:05
это не так прикольно как "муж", когда из "мужчина" из "чоловiк" обратно переводят ))
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