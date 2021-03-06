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Автофіксація: у Києві за місяць — понад 3 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 бер, 2021 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Камера автоматичної фото- та відеофіксації протягом місяця виявила понад три тисячі порушень проїзду смугою громадського транспорту.
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Додано: Сер 17 бер, 2021 22:11
"При цьому аварійність у Києві та Київській області значно зросла"- отже висновки експертів перед встановленням камер були помилковими.
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