Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль про ціни на продукти: Уряд продовжує вести діалог з ритейлерами.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 03:33
Шмигаль про ціни на продукти: Уряд продовжує вести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль про ціни на продукти: Уряд продовжує вести діалог з ритейлерами.
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