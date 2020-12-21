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Шмигаль про ціни на продукти:
Уряд продовжує вести...

Шмигаль про ціни на продукти: Уряд продовжує вести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 03:33

Шмигаль про ціни на продукти: Уряд продовжує вести...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль про ціни на продукти: Уряд продовжує вести діалог з ритейлерами.
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 03:33

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