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УЗ домовилася з корейцями про
фінансування підготовки...

УЗ домовилася з корейцями про фінансування підготовки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 06:03

УЗ домовилася з корейцями про фінансування підготовки...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний меморандум про взаєморозуміння і співпрацю підписано 17 березня 2021 р. в Сеулі, передає прес-служба УЗ.

Дивися повний текст УЗ домовилася з корейцями про фінансування підготовки будівництва євроколії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 06:03

2000 километров новой железнодорожной колеи - это минимум 2 миллиарда евро. А еще надо ее электрифицировать. А еще к колее нужны новые вагоны.
В общем цена вопроса 100-150 миллиардов гривень.

С дырой в бюджете 2021 на 700 ярдов - это конечно проект реализуемый
EKO
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