Відповідний меморандум про взаєморозуміння і співпрацю підписано 17 березня 2021 р. в Сеулі, передає прес-служба УЗ.
Дивися повний текст УЗ домовилася з корейцями про фінансування підготовки будівництва євроколії.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 06:03
УЗ домовилася з корейцями про фінансування підготовки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ домовилася з корейцями про фінансування підготовки будівництва євроколії.
Додано: Чет 18 бер, 2021 06:03
2000 километров новой железнодорожной колеи - это минимум 2 миллиарда евро. А еще надо ее электрифицировать. А еще к колее нужны новые вагоны.
В общем цена вопроса 100-150 миллиардов гривень.
С дырой в бюджете 2021 на 700 ярдов - это конечно проект реализуемый
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