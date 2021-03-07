За два тижні до банків звернулися по 48 кредитів. Погоджено всього 21% заявок.
Дивися повний текст Банки відхилили більшість заявок на іпотеку під 7% (інфографіка).
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Додано: Чет 18 бер, 2021 09:23
Банки відхилили більшість заявок на іпотеку під 7%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки відхилили більшість заявок на іпотеку під 7% (інфографіка).
Додано: Чет 18 бер, 2021 09:23
В тексте статьи указано, что выдано - 7,2 млн. грн., в рисунке цифры значительно больше. Что-то информация не "пляшет".
Додано: Чет 18 бер, 2021 09:32
Под рисунком еще и текст есть
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