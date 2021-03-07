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Банки відхилили більшість
заявок на іпотеку під 7%...

Банки відхилили більшість заявок на іпотеку під 7%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 09:23

Банки відхилили більшість заявок на іпотеку під 7%...

Пропонуємо до обговорення:
За два тижні до банків звернулися по 48 кредитів. Погоджено всього 21% заявок.

Дивися повний текст Банки відхилили більшість заявок на іпотеку під 7% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 09:23

В тексте статьи указано, что выдано - 7,2 млн. грн., в рисунке цифры значительно больше. Что-то информация не "пляшет".
mrgoldrv
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 09:32

  mrgoldrv написав:В тексте статьи указано, что выдано - 7,2 млн. грн., в рисунке цифры значительно больше. Что-то информация не "пляшет".

Под рисунком еще и текст есть :lol:
Найбільше заявок отримано банками на нерухомість в Київській області — на 14 млн грн. На другому місці — столиця з 11 млн грн, а на третьому — Львівська область з 7 млн грн заявок.
_hunter
 
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