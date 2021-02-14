RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Торік найбільш активно
кредитувався малий та середній...

Торік найбільш активно кредитувався малий та середній...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 11:08

Торік найбільш активно кредитувався малий та середній...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році спостерігалось пожвавлення кредитування, саме в сегменті малого та середнього бізнесу (МСБ) було зафіксовано найбільший приріст.

Дивися повний текст Торік найбільш активно кредитувався малий та середній бізнес – Нацбанк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92984
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 11:09

«Статистика говорит, что более 50% кредитов, которые получили клиенты, пошли на реструктуризацию кредитов. Это логично.." - А с учетом того что малый бизнес традиционны не кредитуется - от слова совсем - то 50% от 0 = 0. Еще раз для тех кто не в курсе - если у вас нет Дохода от 3млн. грн - (в документе НБУ под программу 5-7-9 так и написано) - то вам ничего и не светит! А 3млн прибыли - какой это малый бизнес? Хотя в голове депутатов - это мелочи - судя по часам, машинам и недвижимости - на "месячную" зарплату куплено..
d_s_n
 
Повідомлень: 41
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні споживання газу населенням торік скоротилося... 1, 2
R2 » Вів 16 бер, 2021 08:51
11 694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 бер, 2021 07:04
anikola13
Лазебна назвала середній розмір субсидії в січні
R2 » П'ят 19 лют, 2021 11:10
1 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лют, 2021 11:10
nikevm50
Найбільш високооплачувані професії в Україні
R2 » Нед 14 лют, 2021 14:52
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лют, 2021 14:52
a380951221877

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31248)
18.03.2021 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.