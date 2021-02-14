У 2021 році спостерігалось пожвавлення кредитування, саме в сегменті малого та середнього бізнесу (МСБ) було зафіксовано найбільший приріст.
Дивися повний текст Торік найбільш активно кредитувався малий та середній бізнес – Нацбанк.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 11:08
Торік найбільш активно кредитувався малий та середній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Торік найбільш активно кредитувався малий та середній бізнес – Нацбанк.
Додано: Чет 18 бер, 2021 11:09
«Статистика говорит, что более 50% кредитов, которые получили клиенты, пошли на реструктуризацию кредитов. Это логично.." - А с учетом того что малый бизнес традиционны не кредитуется - от слова совсем - то 50% от 0 = 0. Еще раз для тех кто не в курсе - если у вас нет Дохода от 3млн. грн - (в документе НБУ под программу 5-7-9 так и написано) - то вам ничего и не светит! А 3млн прибыли - какой это малый бизнес? Хотя в голове депутатов - это мелочи - судя по часам, машинам и недвижимости - на "месячную" зарплату куплено..
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