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В Офісі Президента спрогнозували,
де буде працювати...

В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 11:28

В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше учасників державної програми "Доступна іпотека під 7%" доведеться на великі обласні центри.

Дивися повний текст В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати іпотека під 7%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 11:28

Теоретически ипотекой смогут воспользоваться 5 тыс. семей, а практически на всю страну банки дали 10 кредитов...
tvd4
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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