Найбільше учасників державної програми "Доступна іпотека під 7%" доведеться на великі обласні центри.
Дивися повний текст В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати іпотека під 7%.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 11:28
В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати іпотека під 7%.
Додано: Чет 18 бер, 2021 11:28
Теоретически ипотекой смогут воспользоваться 5 тыс. семей, а практически на всю страну банки дали 10 кредитов...
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