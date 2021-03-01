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Київ із 20 березня
запроваджує суворий карантин

Київ із 20 березня запроваджує суворий карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 12:30

Київ із 20 березня запроваджує суворий карантин

Пропонуємо до обговорення:
У Києві з 00.00 20 березня запроваджують суворі карантинні обмеження.

Дивися повний текст Київ із 20 березня запроваджує суворий карантин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 12:30

Коллапс уже есть. Судя по количеству заболевших моих знакомых предчувствую полный пушной зверь не за горами.
Народ, относитесь к этой болезни серьезно. Кто то может ее вышмаркать через нос и пойти дальше, а кто то может уже и не подняться. Не занимайтесь самолечением. Кто не заключил с семейными договора, лучше сделать это сейчас. Без договоров лечат очень дорого. Поверьте, это не обычная простуда или грипп. Колбасить будет несколько месяцев после болезни.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 12:33

Re: Київ із 20 березня запроваджує суворий карантин

Ну наконец-то
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 12:43

  p_a_l написав:Коллапс уже есть. Судя по количеству заболевших моих знакомых предчувствую полный пушной зверь не за горами.
Народ, относитесь к этой болезни серьезно. Кто то может ее вышмаркать через нос и пойти дальше, а кто то может уже и не подняться. Не занимайтесь самолечением. Кто не заключил с семейными договора, лучше сделать это сейчас. Без договоров лечат очень дорого. Поверьте, это не обычная простуда или грипп. Колбасить будет несколько месяцев после болезни.

Ну тут как говорится горбатого могила исправит. Наши люди пока на собственной шкуре не прочувствуют все "прелести" не проникнутся. Причем это во всем. Неоднократно слышал, что для людей 50+ бесплатное лечение выходит порядка 100Тгрн.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 12:47

"Наконец-то". Тут же повылазили холуи властные с одобрямсом. А народ как стадо, его давят всячески, а он мычит и одобряет.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 12:54

  ssnet написав:
  p_a_l написав:Коллапс уже есть. Судя по количеству заболевших моих знакомых предчувствую полный пушной зверь не за горами.
Народ, относитесь к этой болезни серьезно. Кто то может ее вышмаркать через нос и пойти дальше, а кто то может уже и не подняться. Не занимайтесь самолечением. Кто не заключил с семейными договора, лучше сделать это сейчас. Без договоров лечат очень дорого. Поверьте, это не обычная простуда или грипп. Колбасить будет несколько месяцев после болезни.

Ну тут как говорится горбатого могила исправит. Наши люди пока на собственной шкуре не прочувствуют все "прелести" не проникнутся. Причем это во всем. Неоднократно слышал, что для людей 50+ бесплатное лечение выходит порядка 100Тгрн.

а сколько стоит лечение и реабилитация после инсульта и инфаркта, думаете дешевле?
год жизни в стрессе и страхе забрало в разы больше жизней, чем этот ковид!
vetka
 
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