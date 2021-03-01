У Києві з 00.00 20 березня запроваджують суворі карантинні обмеження.
Дивися повний текст Київ із 20 березня запроваджує суворий карантин.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 бер, 2021 12:30
Київ із 20 березня запроваджує суворий карантин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ із 20 березня запроваджує суворий карантин.
Додано: Чет 18 бер, 2021 12:30
Коллапс уже есть. Судя по количеству заболевших моих знакомых предчувствую полный пушной зверь не за горами.
Народ, относитесь к этой болезни серьезно. Кто то может ее вышмаркать через нос и пойти дальше, а кто то может уже и не подняться. Не занимайтесь самолечением. Кто не заключил с семейными договора, лучше сделать это сейчас. Без договоров лечат очень дорого. Поверьте, это не обычная простуда или грипп. Колбасить будет несколько месяцев после болезни.
Додано: Чет 18 бер, 2021 12:33
Re: Київ із 20 березня запроваджує суворий карантин
Ну наконец-то
Додано: Чет 18 бер, 2021 12:43
Ну тут как говорится горбатого могила исправит. Наши люди пока на собственной шкуре не прочувствуют все "прелести" не проникнутся. Причем это во всем. Неоднократно слышал, что для людей 50+ бесплатное лечение выходит порядка 100Тгрн.
Додано: Чет 18 бер, 2021 12:47
"Наконец-то". Тут же повылазили холуи властные с одобрямсом. А народ как стадо, его давят всячески, а он мычит и одобряет.
Додано: Чет 18 бер, 2021 12:54
а сколько стоит лечение и реабилитация после инсульта и инфаркта, думаете дешевле?
год жизни в стрессе и страхе забрало в разы больше жизней, чем этот ковид!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|