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Дивися повний текст Будинки українців хочуть опалювати сумішшю газу з воднем.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 13:30
Будинки українців хочуть опалювати сумішшю газу з воднем
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будинки українців хочуть опалювати сумішшю газу з воднем.
Додано: Чет 18 бер, 2021 13:30
..ну так пусть эти "эксперементаторы" сразу же и закладывают в свои бюджеты суммы на замены горелок в котлах потребителей!!
Додано: Чет 18 бер, 2021 13:43
Re: Будинки українців хочуть опалювати сумішшю газу з воднем
Водород это хорошо.. в плане экологии и более высокой теплотворностью при сгорании. Но стоит вопрос стоимости... не будет ли продолжение "балета" как с "зеленым тарифом"?
Как измениться цена такого отопления, в Украине нет природных запасов водорода, в отличие от запасов природного газа. Хотя в принципе водород под землей может быть.. в теории .. водородная скважина. Вроде в теории в Ровенской области есть перспективы получения водорода из скважин...
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