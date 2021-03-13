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Будинки українців хочуть
опалювати сумішшю газу з воднем

Будинки українців хочуть опалювати сумішшю газу з воднем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 13:30

Будинки українців хочуть опалювати сумішшю газу з воднем

Пропонуємо до обговорення:
Практичний досвід почнеться в 2023 році і триватиме до 2025 року.

Дивися повний текст Будинки українців хочуть опалювати сумішшю газу з воднем.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 13:30

..ну так пусть эти "эксперементаторы" сразу же и закладывают в свои бюджеты суммы на замены горелок в котлах потребителей!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 13:43

Re: Будинки українців хочуть опалювати сумішшю газу з воднем

Водород это хорошо.. в плане экологии и более высокой теплотворностью при сгорании. Но стоит вопрос стоимости... не будет ли продолжение "балета" как с "зеленым тарифом"?
Как измениться цена такого отопления, в Украине нет природных запасов водорода, в отличие от запасов природного газа. Хотя в принципе водород под землей может быть.. в теории .. водородная скважина. Вроде в теории в Ровенской области есть перспективы получения водорода из скважин...https://elektrovesti.net/69285_ukrainskie-uchenye-nashli-prirodnyy-vodorod-v-nedrakh-rovenskoy-oblasti
Джон
 
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