Для цього необхідно в податковій за місцем реєстрації заповнити декларацію.
Дивися повний текст Заробітчани повинні заплатити податки в бюджет України.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 14:12
Заробітчани повинні заплатити податки в бюджет України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани повинні заплатити податки в бюджет України.
Додано: Чет 18 бер, 2021 14:12
..заробитчане и ТАК платят налоги здесь, оплачивая товары, услуги и пр. (НДС как минимум!!!)... никто добровольно не понесет свои заработанные на разворовывание разного рода "слугами" и пр. шоблой-еблой...
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