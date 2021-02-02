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Заробітчани повинні заплатити
податки в бюджет України

Заробітчани повинні заплатити податки в бюджет України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 14:12

Заробітчани повинні заплатити податки в бюджет України

Пропонуємо до обговорення:
Для цього необхідно в податковій за місцем реєстрації заповнити декларацію.

Дивися повний текст Заробітчани повинні заплатити податки в бюджет України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 14:12

..заробитчане и ТАК платят налоги здесь, оплачивая товары, услуги и пр. (НДС как минимум!!!)... никто добровольно не понесет свои заработанные на разворовывание разного рода "слугами" и пр. шоблой-еблой...
maestro71
 
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