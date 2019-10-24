RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Покупка лекарств: как
сэкономить деньги, время и нервы

Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #1234>
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 19:39

Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

сегодня кешбек не работает. На первую операцию был :(
Зображення
Ромасик
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 30.03.15
Подякував: 352 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 05:48

Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

  Ромасик написав:сегодня кешбек не работает. На первую операцию был :(
Зображення


Поставьте себе приложение Tabletki или просто зайдите на сайт https://tabletki.ua/ и посмотрите стоимость нужного лекарства в ближайшей аптеке. А потом сравните с ценой на liki24... Там никакой кешбэк разницу не перекроет.

Да, фильтр можно ставить не только по расстоянию, но и по цене :) Вот там первый раз у Вас будет шок, когда поймете, сколько переплачивали...
Искатель
 
Повідомлень: 4603
З нами з: 22.02.16
Подякував: 708 раз.
Подякували: 2904 раз.
 
Профіль
4
5
1
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 08:48

Не всегда там цены завышены, по разному бывает.
Когда-то искал воду для иньекций в больших банках (для технических целей), нашел только на ликах24 в Медсервисе, причем ни сам сайт медсервиса не показывал наличие, ни другие агрегаторы. цена была такая же, как в аптеке на кассе.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 26.11.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 11:21

  malinin007 написав:Не всегда там цены завышены, по разному бывает.
Когда-то искал воду для иньекций в больших банках (для технических целей), нашел только на ликах24 в Медсервисе, причем ни сам сайт медсервиса не показывал наличие, ни другие агрегаторы. цена была такая же, как в аптеке на кассе.


верное замечание
но по группам основных препаратов - сердце там, антибиотики - завышено, антибиотики вообще конские цены
cohan
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 27.09.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 13:29

  Искатель написав:Поставьте себе приложение Tabletki или просто зайдите на сайт https://tabletki.ua/ и посмотрите стоимость нужного лекарства в ближайшей аптеке. А потом сравните с ценой на liki24... Там никакой кешбэк разницу не перекроет.

Скажу вам більше: завжди користуюся сайтом АНЦ, але
liki24 зараз дає реферальні 80 грн, тому досить непогано виходить. :wink:
https://liki24.com/uk/register/?r=45p6ruvr4q10&v=2
Ромасик
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 30.03.15
Подякував: 352 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 14:23

Эти реферальными 80 грн вроде только доставку можно оплатить, а цена доставки выше 100грн.
Сомнительное преимущество, учитывая, что АНЦ на каждом углу есть.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 26.11.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 14:26

Реферальные у Лики24 только на доставку идут? Цену пилюль они не уменьшат?
vovareuckij
 
Повідомлень: 116
З нами з: 19.06.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 14:43

  Ромасик написав:Скажу вам більше: завжди користуюся сайтом АНЦ


Если бронировать в том же АНЦ через таблетки.уа, то бывает дешевле чем на их сайте.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 24.06.15
Подякував: 64 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 15:16

  vovareuckij написав:Реферальные у Лики24 только на доставку идут? Цену пилюль они не уменьшат?

скидку можно применить только при доставке, у меня получается доставка укрпочтой бесплатно. По этому уменьшается цена пилюль.
Ромасик
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 30.03.15
Подякував: 352 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 15:18

  vovareuckij написав:Реферальные у Лики24 только на доставку идут? Цену пилюль они не уменьшат?

При самовывозе из аптеки - нет. Только при их доставке курьером (стоимость 105 грн у меня показывает) можно применить эту скидку.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 26.11.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как правильно откладывать деньги 1, 2
D2 » П'ят 08 січ, 2021 12:20
10 1605
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 бер, 2021 21:44
zakup_opt_ua
Finance.ua: Как вернуть деньги за товар
D2 » Сер 01 кві, 2020 15:19
2 4844
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 10:09
kiddy65
Как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD
Ірина_ » Чет 24 жов, 2019 09:03
0 523
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 09:03
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.