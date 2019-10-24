Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Ромасик написав:сегодня кешбек не работает. На первую операцию был
Поставьте себе приложение Tabletki или просто зайдите на сайт https://tabletki.ua/ и посмотрите стоимость нужного лекарства в ближайшей аптеке. А потом сравните с ценой на liki24... Там никакой кешбэк разницу не перекроет.
Да, фильтр можно ставить не только по расстоянию, но и по цене Вот там первый раз у Вас будет шок, когда поймете, сколько переплачивали...
Не всегда там цены завышены, по разному бывает. Когда-то искал воду для иньекций в больших банках (для технических целей), нашел только на ликах24 в Медсервисе, причем ни сам сайт медсервиса не показывал наличие, ни другие агрегаторы. цена была такая же, как в аптеке на кассе.
malinin007 написав:Не всегда там цены завышены, по разному бывает. Когда-то искал воду для иньекций в больших банках (для технических целей), нашел только на ликах24 в Медсервисе, причем ни сам сайт медсервиса не показывал наличие, ни другие агрегаторы. цена была такая же, как в аптеке на кассе.
верное замечание но по группам основных препаратов - сердце там, антибиотики - завышено, антибиотики вообще конские цены
Искатель написав:Поставьте себе приложение Tabletki или просто зайдите на сайт https://tabletki.ua/ и посмотрите стоимость нужного лекарства в ближайшей аптеке. А потом сравните с ценой на liki24... Там никакой кешбэк разницу не перекроет.