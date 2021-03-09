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В Мережі з'явились подробиці
про новий смарт-годинник...

В Мережі з'явились подробиці про новий смарт-годинник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 14:51

В Мережі з'явились подробиці про новий смарт-годинник...

Пропонуємо до обговорення:
Схоже, на вихід нового розумного годинника Samsung Galaxy Watch 4 чекати вже недовго.

Дивися повний текст В Мережі з'явились подробиці про новий смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 4.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 14:51

Артериальное давление должны мерять современные смарт часы!!!
shaman_alex_69
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