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В Мережі з'явились подробиці про новий смарт-годинник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 бер, 2021 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Схоже, на вихід нового розумного годинника Samsung Galaxy Watch 4 чекати вже недовго.
Дивися повний текст В Мережі з'явились подробиці про новий смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 4
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Додано: Чет 18 бер, 2021 14:51
Артериальное давление должны мерять современные смарт часы!!!
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shaman_alex_69
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