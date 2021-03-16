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ЄС може обмежити прокачування
газу в обхід України

ЄС може обмежити прокачування газу в обхід України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 15:32

ЄС може обмежити прокачування газу в обхід України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Центренерго".

Дивися повний текст ЄС може обмежити прокачування газу в обхід України.
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 15:32

кто-то бухнул за пультом?))
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