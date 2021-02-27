Про це йдеться в коментарі голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Дивися повний текст У законопроєктах про єврономери концепцію розмитнення не змінять - Гетманцев.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 бер, 2021 16:58
У законопроєктах про єврономери концепцію розмитнення не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У законопроєктах про єврономери концепцію розмитнення не змінять - Гетманцев.
Додано: Чет 18 бер, 2021 16:58
Поименные список депутатов и партий кто за этот закон проголосует надо бы сохранить и перед следующими выборами обьявить. народ должен поименно знать своих "слуг". и кто и как служит..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|