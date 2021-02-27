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У законопроєктах про єврономери
концепцію розмитнення не...

У законопроєктах про єврономери концепцію розмитнення не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 16:58

У законопроєктах про єврономери концепцію розмитнення не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в коментарі голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Дивися повний текст У законопроєктах про єврономери концепцію розмитнення не змінять - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 16:58

Поименные список депутатов и партий кто за этот закон проголосует надо бы сохранить и перед следующими выборами обьявить. народ должен поименно знать своих "слуг". и кто и как служит..
Джон
 
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